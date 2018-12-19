Son Dakika Haberleri 19

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Quaresma: Beşiktaş’ın bende ayrı bir yeri var

Portekizli yıldız, parasını alamadığı için ayrılma kararı veren Pepe’ye saygı duyduğunu ancak kendisinin asla ekonomik sebeplerden dolayı ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

BEŞİKTAŞ’IN Portekizli yıldızı Pepe, mali problemler nedeniyle takımdan ayrılırken, gözler benzer sorunlar yaşayan diğer yabancılara çevrildi. Kuşkusuz bunların başında da Pepe’nin vatandaşı olan Quaresma geliyordu. Yaklaşık 5 aydır maaşını tam olarak alamadığı iddia edilen Quaresma’nın gelişmeler hakkında dostlarına şu yorumu yaptığı iddia edildi: Daha önce de benzer sorunlar yaşandı. Ancak Beşiktaş’tan ayrılmayı ben hiçbir zaman aklımdan geçirmedim. Yaşadığım sıkıntılı dönemlerde bu takım ve taraftar bana sahip çıktı. Burada yeniden doğdum. İki şampiyonluk ve çok özel duygular yaşadım.

TARAFTARI SEVİYORUM

Taraftarı çok seviyorum. Beşiktaş’ın bende ayrı bir yeri var. Transfer görüşmelerinde de Beşiktaş’tan çok daha iyi teklifler olmasına rağmen tercihimi bu kulüpten yana kullandım. Bundan da pişman değilim. 

(Aksam)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Böyle düğün görülmedi! Bir anda saldırdılar

Böyle düğün görülmedi! Bir anda saldırdılar

Galatasaray'dan dev transfer operasyonu!

Galatasaray'dan dev transfer operasyonu!

Görüntüsüyle bile dehşete düşüren en zehirli 15 yılan türü

Görüntüsüyle bile dehşete düşüren en zehirli 15 yılan türü

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA