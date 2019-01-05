Quaresma'dan transfer haberlerine tepki

Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, ülkesinde çıkan haberler hakkında açıklamada bulundu. Portekiz basınını eleştiren Quaresma, Instagram hesabından paylaşım yaptı.

Portekiz basınında Quaresma'nın disiplinsiz hareketler yaptığı ve Beşiktaş ile arasının açıldığı haberleri üzerine paylaşımda bulunan Quaresma, şu sözleri kullandı;

''BAŞKA DİL BİLMEMENİZ SORUN DEĞİL AMA...''

''Portekiz basınının Google Translate kullanmaması çok garip. Belki de bu yüzden gerçek olmayan şeyleri yazabiliyorlar. Başka dilleri bilmemeniz sorun değil ama bilmeden biliyormuş gibi davranmak daha kötü. Benim disiplinsizlik sorunum yok. Türk basınında hiç böyle bir haber çıkmadı. Google Translate kullanın...''

(Sporx)