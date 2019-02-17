Quaresma'nın Beşiktaş'ta kalma sebebi ortaya çıktı
Beşiktaş'ta Portekizli yıldız Ricardo Quaresma beklediği teklifleri alamayınca takımda kaldı.
Yeni Malatyaspor maçının ardından sözleşmesi bitene kadar Beşiktaş'ta kalacağını ve şampiyonluk yaşamak istediğini belirten Quaresma'nın Portekiz ve ABD'den istediği teklifi alamadığı için ayrılık kararından vazgeçtiği belirtildi.
Önünde sadece Çin seçeneği kalan Portekizli yıldızın, eşi Uzakdoğu'ya gitmek istemeyince fikir değiştirdiği öğrenildi
Ricardo Quaresma bu sezon Beşiktaş formasını terlettiği 17 maçta 2 gol atıp 9 asist yapma başarısı gösterdi
(Sabah)
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