Quaresma'nın cezası belli oldu
Beşiktaş’ın Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma, önceki akşamki Malmö mücadelesine, futboluyla değil gördüğü kırmızı kartla damgasını vurmuştu.
Karşılaşmanın 65. dakikasındaki bir pozisyon sırasında Malmö’lü Franz Brorsson’un bacağına sert bir şekilde basan Q7, kırmızı kartla oyun dışı kalmıştı.
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın, bu durumdan dolayı Quaresma’ya çok sinirlendiği ve teknik direktör Şenol Güneş’ten konuyla ilgili olarak rapor istediği bildirildi.
Yönetimin, raporun ardından Quaresma’ya 50 bin Euro (305 bin TL) ceza verileceği öğrenildi.
(Fanatik)
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