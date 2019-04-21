Quaresma'nın yeni adresi belli oldu

Ricardo Quaresma'nın olmadığı Rize ve Başakşehir maçlarında gösterilen performans Şenol Güneş'i memnun etti... tecrübeli teknik adam, sezon sonuna kadar çok önemli eksikler olmadığı sürece 11'ini değiştirmek istemiyor. Bu yüzden tedavisi içim Portekiz'e gitmesine izin verdiği Q7'nin acele etmemesini istedi. Q7 ile yaptığı görüşmede, "acele etme. Tamamen sağlığına kavuşmadan dönme" dediği bildirildi.

QUARESMA, ÖNCE 1 YIL PORTO'DA OYNAYACAK SONRA TEKNİK EKİPTE...

Bu arada bir süredir Portekiz'de bulunan Q7'nin eski takımı Porto ile anlaştığı bildirildi. Pepe ile Porto'da buluşacağı iddia edilen Q7'nin 1 yıl futbol oynadıktan sonra Portekiz ekibinin teknik ekibinde görev yapacağı belirtildi. Q7'nin scout ekibinde ya da alt yapılar için çalışacağı iddia edildi.

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