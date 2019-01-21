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Quaresma'nın yerine Konoplyanka

KARTAL’DA Quaresma ile yolların ayrılma ihtimaline karşı yönetimin alternatif arayışına başladığı öğrenildi.

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Beşiktaş yönetiminin daha önce de ismi gündeme gelen ancak vazgeçilen Konoplyanka için devreye girdiği ileri sürüldü. FIFA menajeri Alaaddin Güven Memiş, Ukrayna basınına açıklamalar yaparken, “Beşiktaş’ta durumlar değişti. Şenol Güneş kulübün transfere harcayacağı parada dikkatli davranılması konusunda hassas. Ancak şimdi Babel gitti. Quaresma da Portekiz’e dönmek istiyor. Durum değişti. Beşiktaş, Konoplyanka’yı kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor” ifadesini kullandı. 

''Bu coğrafyada varız ve var olmaya devam edeceğiz''

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