İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Aralık 2021 Perşembe / 19 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    11,3406
  • EURO
    12,9639
  • ALTIN
    659.537
  • BIST100
    1805.3
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rachid Ghezzal: Oğuzhan ve Necip, bana 'Çok az şut çekiyorsun' diyordu
Spor

Rachid Ghezzal: Oğuzhan ve Necip, bana 'Çok az şut çekiyorsun' diyordu

Süper Lig'in 18. haftasında evinde Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

23 Aralık 2021 Perşembe 22:48 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 22:49
ABONE OL

Süper Lig'in 18. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta galibiyet golünü atan Rachid Ghezzal, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Oğuzhan Özyakup ve Necip Uysal'ın kendisini uyardığını söyleyen Cezayirli futbolcu, "Gol atmak çok güzel. Oğuzhanla Necip, bana çok az şut çekiyorsun diyorlardı. Daha çok şut çekmem gerektiğini söylediler. Ben de şutumu çektim ve golümü attım." dedi.

Daha iyi olacaklarını dile getiren Ghezzal, "3 günde maç oynamak kolay değil ama bizim iyi futbolcularımız var. Rakiplerimize çok şans verdik, basit hatalar yaptık ama ruhumuz önemli. Geri dönüşler yaptık. Maçı kontrol ettikçe daha iyi olacağız." ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.