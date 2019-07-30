30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6163
  • 6,2605
  • 254.717
  • 103373
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Radamel 11 Ağustos'ta sahada

Galatasaray Falcao’yu bekliyor. Yönetim, 11 Ağustos’taki Fiorentina maçında Kolombiyalı yıldızı sahaya çıkarmayı planlıyor.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

RADAMEL Falcao transferini bitirmek için çabalayan Galatasaray, çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kolombiyalı golcü ile anlaşan Sarı-Kırmızılılar, Monaco Kulübü’nü ikna etmeye çalışıyor. Yönetim, Fransız ekibinin cumartesi günü Sampdoria ile oynayacağı son hazırlık maçından önce transferi sonlandırmayı hedefliyor. Galatasaray, 11 Ağustos’ta Fiorentina ile oynayacağı hazırlık karşılaşmasına Falcao ile çıkmayı planlıyor. Monaco’nun kampına katılan Kolombiyalı yıldızın transfer durumu ülkesinde de merak konusu.
 
ROMA KULÜBÜ MALİYETTEN KAÇINDI
 
Galatasaray’ın Falcao’ya yıllık 5 milyon euro önerdiği ve transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanacağı belirtildi. Tecrübeli golcünün yüksek maliyeti nedeniyle Roma kulübünün de bu transferden vazgeçtiği ifade edildi. 33 yaşındaki tecrübeli oyuncunun Monaco’yla sadece 1 yıllık mukavelesi kaldı. Yani Fransızlar onu bu yaz döneminde elden çıkaramazsa, Falcao, önümüzdeki sezonun bitiminde bedelsiz ayrılma hakkına sahip olacak. Ayrıca ocak ayında da istediği kulüple protokol yapabilecek.
 
BEDAVA GETİRME ÇABASI VAR
 
Monaco’nun esas derdi ise oyuncunun yüksek yıllık maaşı... Kolombiyalı futbolcu, her sene 9 milyon euroyu cebine koyuyor. Menajer Ahmet Bulut da Fransız ekibiyle görüşerek Falcao’yu bedelsiz olarak koparmaya çalışacak. Türkiye’deki ve Fransa’daki vergi oranları arasında ciddi fark olduğu için Falcao’nun 5 milyon euroya olumlu yanıt vermesi bekleniyor. Zaten 33 yaşındaki futbolcunun bu tarihten sonra gideceği yeni takımda 9 milyon veya daha üzerinde bir rakam kazanması imkansız görünüyor.
 
Akşam
 

Haberi böyle sundu, felaketten daha çok konuşuldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İzmir'de FETÖ operasyonu

İzmir'de FETÖ operasyonu

Irak, demir yoluyla Türkiye'ye bağlanmayı planlıyor

Irak, demir yoluyla Türkiye'ye bağlanmayı planlıyor

"Uygur Türkü anne ve iki çocuğu Çin'e teslim edilmedi"

'Uygur Türkü anne ve iki çocuğu Çin'e teslim edilmedi'

Afganistan'da 2 ABD askeri öldürüldü

Afganistan'da 2 ABD askeri öldürüldü

Sert Doğu Akdeniz cevabı: Kıbrıslı Rumlara baksın

Sert Doğu Akdeniz cevabı: Kıbrıslı Rumlara baksın

'Dur' ihtarına uymayan aracın içinden çıktı!

'Dur' ihtarına uymayan aracın içinden çıktı!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Çok sayıda personel alınacak

Resmi Gazete'de yayımlandı: Çok sayıda personel alınacak

Brezilya'da hapishanede isyan! Onlarca ölü var

Brezilya'da hapishanede isyan! Onlarca ölü var
 

POPÜLER HABERLER

Sokak ortasında canice Müslüman adamı öldürdüler

Sokak ortasında canice Müslüman adamı öldürdüler

2 bin 700 yıllık sıra dışı iskelet!

2 bin 700 yıllık sıra dışı iskelet!

Akkuyu NGS'den bir ilk! Sahaya ulaştı

Akkuyu NGS'den bir ilk! Sahaya ulaştı

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi... 8.5 milyon lira değerinde

İstanbul Havalimanı'nda ele geçirildi... 8.5 milyon lira değerinde

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA