Radamel Falcao, Sivasspor maçına yetişiyor
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao'nun Sivasspor maçında sahada olup olmayacağına dair konu netlik kazandı.
Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel falcao Çarşamba günü yapılan çalışmaya katılmadı. Tedavisi süren yıldız oyuncunun Sivasspor maçına yetiştirilmesi planlanıyor.
Cimbom'da sakatlığı bulunan Radamel Falcao, Çarşamba günü yapılan çalışmaya da katılmadı.
Tedavisine devam edilen Kolombiyalı golcünün Sivas maçına yetiştirilmesi planlanıyor.
Bu arada sakatlığı olan bir diğer isim Mario Lemina'nın ise tedavisini ardından fizyoterapistler eşliğinde çalıştığı bildirildi.
(Fotomaç)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.