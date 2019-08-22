Radamel Falcao transferiyle ilgili flaş açıklama!
Kolombiyalı yıldız futbolcu Radamel Falcao'nun Galatasaray'a transferinde yetkili olan menajer Ahmet Bulut transfer hakkında açıklamalar yaptı.
Menajer Ahmet Bulut'un açıklamaları şu şekilde;
"Monaco yönetimi, Falcao'nun yerini doldurduklarına inandıkları zaman Falcao'nun Galatasaray'a gidişine izin verecek.Falcao işi bir kaç gün daha uzayacak. Sosyal medyada yazıldığı gibi bugün geliyor, yarın imzalıyor gibi bir durum yok"
(DHA)
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