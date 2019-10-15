22°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8941
  • 6,5003
  • 281.597
  • 95257.6
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Radamel Falcao'dan Galatasaray'a müjdeli haber

Galatasaray'da 10 gündür takımla çalışmadığı için ne zaman görev alacağı merak edilen Radamel Falcao'dan iyi haber geldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray'da geçtiğimiz haftadan bu yana takımla antrenmanlara çıkmayan Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'nun tedavisinin tamamlandığı ve ileride sorun yaşamaması adına güçlendirme çalışmaları yaptığı belirtildi. Sivasspor maçı öncesi Falcao için son kararı Fatih Terim verecek.

10 gündür takımla çalışmadığı için ne zaman görev alacağı merak edilen Radamel Falcao'dan iyi haber geldi. Falcao'nun daha güçlü ve formda bir şekilde dönmesi adına Teknik Direktör Fatih Terim ve Sağlık Kurulu böyle bir program uyguladı.

SON KARARI FATİH TERİM VERECEK

Kolombiyalı yıldız, yarın ya da en geç Perşembe günü takımla çalışmalara başlayacak. Falcao'nun Sivasspor maçında oynayıp oynamayacağına ise Teknik Direktör Fatih Terim karar verecek.

Statü gereğince 2 yabancı oyuncusunu kadroya alamayacak olan Fatih Terim,  Sivasspor maçı öncesinde takımla bir ya da iki antrenmana çıkan Falcao ile birlikte diğer oyuncularının durumuna göre kararını maç günü verecek.

(Futbol Arena)

BAE kanalından alçak oyun: Muhabirin tavırları dikkat çekti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Rus uzmanları geliştirdi! Suçluların tespiti kolaylaşıyor

Rus uzmanları geliştirdi! Suçluların tespiti kolaylaşıyor

Türkiye-ABD arasında önemli görüşme

Türkiye-ABD arasında önemli görüşme

Münbiç'te hain saldırı! Anında karşılık verildi, çok sayıda terörist öldürüldü

Münbiç'te hain saldırı! Anında karşılık verildi, çok sayıda terörist öldürüldü

Rengi yeşil, tanesi 10 lira! taleplere yetişemiyorlar

Rengi yeşil, tanesi 10 lira! taleplere yetişemiyorlar

Türkiye bu olayı konuşmuştu... Yarın başlıyor

Türkiye bu olayı konuşmuştu... Yarın başlıyor

Ambulansa yol vermemişti... Cezası belli oldu

Ambulansa yol vermemişti... Cezası belli oldu

Bakanlık kara listeyi açıkladı: Bu çikolata ve içeceklere dikkat

Bakanlık kara listeyi açıkladı: Bu çikolata ve içeceklere dikkat

7 yılda tamamlandı! 462 yıldır İstanbul'un kalbinde...

7 yılda tamamlandı! 462 yıldır İstanbul'un kalbinde...
 

POPÜLER HABERLER

Tel Abyad ve çevresinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Tel Abyad ve çevresinde çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Evinin bahçesinde başladı, şimdi Tayvan'a ihraç edecek

Evinin bahçesinde başladı, şimdi Tayvan'a ihraç edecek

7 yılda tamamlandı! 462 yıldır İstanbul'un kalbinde...

7 yılda tamamlandı! 462 yıldır İstanbul'un kalbinde...

Rengi yeşil, tanesi 10 lira! taleplere yetişemiyorlar

Rengi yeşil, tanesi 10 lira! taleplere yetişemiyorlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA