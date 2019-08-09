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Radamel Falcao'nun formaları hazırlandı!

Galatasaray, Radamel Falcao'yu hafta sonu İstanbul'a getirecek. Monaco ile 3 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşan sarı kırmızılı kulüp, işin resmiyete dökülmesiyle birlikte Kolombiyalı yıldızın formalarını satışa çıkaracak.

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Galatasaray, transferi için yoğun çaba harcadığı Radamel Falcao'ya sonunda kavuşuyor... 33 yaşındaki golcüyle sezon başına 5 milyon Euro ve 2 milyon Euro başarı bonusu karşılığında 3 yıllığına el sıkışan Cimbom, Monaco'nun da inadını kırmayı başardı.

Oyuncunun bonservisine 5 milyon Euro isteyen Fransız kulübünü sıkı pazarlıklar sonrası 3 milyon Euro'ya ikna eden sarı-kırmızılılar, ödeme koşulları ile ilgili detayların halledilmesinin ardından bu transfere son noktayı koyacak ve Kolombiyalı yılıdızı İstanbul'a getirecek. Galatasaray yönetimi, oyuncu için forma tedarikçisine Falcao için talimat dahi verdi. İşin resmiyete dökülmesi ile birlikte Falcao formaları satışa çıkarılacak. GS Store'larda futbolcu formaları 249.90 TL'den taraftarların beğenisine sunuluyor.

(Sabah)

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