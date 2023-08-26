İSTANBUL 31°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ağustos 2023 Cumartesi / 10 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,5363
  • EURO
    28,6156
  • ALTIN
    1633.82
  • BIST100
    7716.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rade Krunic transferinde Fenerbahçe'ye Fransa'dan rakip çıktı!
Spor

Rade Krunic transferinde Fenerbahçe'ye Fransa'dan rakip çıktı!

Fransız ekibi Lyon, Fenerbahçe'nin de transfer listesinde yer alan 29 yaşındaki orta saha oyuncusu Rade Krunic'i radarına aldı.

26 Ağustos 2023 Cumartesi 17:16 - Güncelleme:
Rade Krunic transferinde Fenerbahçe'ye Fransa'dan rakip çıktı!
ABONE OL

Milan forması giyen Rade Krunic için bu kez Fransa'dan bir talip çıktı.

Di Marzio'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Bosnalı orta saha oyuncusu ile Fransa'dan da Lyon'un ilgilendiği belirtildi.

Fenerbahçe'nin ise 29 yaşındaki orta saha oyuncusu için yeni bir teklifinin olmadığı kaydedildi.

Milan'ın ise teknik direktör Stefano Pioli'nin kadrosunda görmek istediği Krunic konusunda direnmeye devam ettiği ifade edildi.

2019 yılından bu yana Milan forması giyen Krunic'in İtalyan ekibiyle olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.