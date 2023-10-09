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Spor

Radomir Kokovic: Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum

Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic ise kolay maç olmayacağını bildiklerini, o yüzden karşılaşmaya çok iyi hazırlandıklarını dile getirdi.

9 Ekim 2023 Pazartesi 00:31 - Güncelleme:
Radomir Kokovic: Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum
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Göztepe Teknik Direktörü Radomir Kokovic kazandıkları Boluspor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

"Özellikle maçın ilk yarısında fazlasıyla iyiydik." diyen Kokovic, "İkinci yarıya başlamadan önce rakibimizin risk alacağını biliyorduk. Sonra bir penaltı oldu ama burada gerçekten kalecimizin kurtarışı bize fazladan moral ve enerji verdi. Bu bizim için çok önemliydi. Bunun ardından da ikinci golü bulduk." değerlendirmesinde bulundu.

Kokovic, arka arkaya üçüncü deplasman galibiyeti alan oyuncularını tebrik ederek, "Şu an için aslında heyecanlanacak bir şey yok, daha bir şey başarmadık. Sezon başında kendimize hedef koyduk ve bu hedefe varmak için çok sıkı şekilde çalışıyoruz. Şu an doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

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