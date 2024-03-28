İSTANBUL 23°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2024 Perşembe / 19 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3258
  • EURO
    35,1555
  • ALTIN
    2299.7
  • BIST100
    9059.59
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rafa Silva transferinde Galatasaray'a rakip çıktı
Spor

Rafa Silva transferinde Galatasaray'a rakip çıktı

Sezon sonunda Benfica ile sözleşmesi sona erecek olan Rafa Silva'yı kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'a Katar'dan rakip çıktı.

28 Mart 2024 Perşembe 16:03 - Güncelleme:
Rafa Silva transferinde Galatasaray'a rakip çıktı
ABONE OL

Record'un Benfica muhabiri Nuno Martins, Galatasaray'ın ilgilendiği Rafa Silva ile ilgili dikkat çeken bir transfer haberi verdi. İşte detaylar...

GALATASARAY'IN TEKLİFİ HEYECANLANDIRDI

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Rafa Silva konusunda üst üste önemli gelişmeler yaşanıyor. Portekiz basınının Benfica ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcuya Sarı kırmızılılardan 3.5 milyon Euro'luk teklif geldiğini yazması büyük heyecan yaratmıştı. Yönetim 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili temaslarını sürdürürken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

7 MİLYON EUROLUK TEKLİF VAR

Gelen haberlere göre bir Katar kulübü, Rafa Silva'ya yıllık 7 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı. Şu anda Avrupa'dan da çok sayıda talibi olan Portekizli 10 numara konusunda yaşanan bu gelişme transferi Galatasaray adına daha da zorlaştıracak.

"GALATASARAY ZOR"

Konuyla alakalı Takvim'e konuşan Record gazetesinin Benfica muhabiri Nuno Martins gelinen son durumu değerlendirdi. Martins, "Rafa'ya geçen sezon başında da Katar'dan teklifler oldu ancak Benfica'da kaldı. Şu anda durum farklı. Çünkü Benfica ile yeni sözleşme yapmama kararı aldı. Ben Rafa'nın Galatasaray'a transferini zor görüyorum" ifadesini kullandı.

"MUHTEŞEM BİR SEZON GEÇİRİYOR"

Yıldız futbolcunun müthiş bir sezon geçirdiğini de belirten Martins, "44 maçta 18 gol attı ve 14 asist yaptı. Muhteşem bir performans. En büyük özelliği sahada tüm rakiplerinden hızlı olması" diye konuştu

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.