Rafa Silva transferinde Galatasaray'a rakip çıktı

Record'un Benfica muhabiri Nuno Martins, Galatasaray'ın ilgilendiği Rafa Silva ile ilgili dikkat çeken bir transfer haberi verdi. İşte detaylar...

GALATASARAY'IN TEKLİFİ HEYECANLANDIRDI

Yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da Rafa Silva konusunda üst üste önemli gelişmeler yaşanıyor. Portekiz basınının Benfica ile sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcuya Sarı kırmızılılardan 3.5 milyon Euro'luk teklif geldiğini yazması büyük heyecan yaratmıştı. Yönetim 30 yaşındaki futbolcuyla ilgili temaslarını sürdürürken dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

7 MİLYON EUROLUK TEKLİF VAR

Gelen haberlere göre bir Katar kulübü, Rafa Silva'ya yıllık 7 milyon Euro'luk resmi teklif yaptı. Şu anda Avrupa'dan da çok sayıda talibi olan Portekizli 10 numara konusunda yaşanan bu gelişme transferi Galatasaray adına daha da zorlaştıracak.

"GALATASARAY ZOR"

Konuyla alakalı Takvim'e konuşan Record gazetesinin Benfica muhabiri Nuno Martins gelinen son durumu değerlendirdi. Martins, "Rafa'ya geçen sezon başında da Katar'dan teklifler oldu ancak Benfica'da kaldı. Şu anda durum farklı. Çünkü Benfica ile yeni sözleşme yapmama kararı aldı. Ben Rafa'nın Galatasaray'a transferini zor görüyorum" ifadesini kullandı.

"MUHTEŞEM BİR SEZON GEÇİRİYOR"

Yıldız futbolcunun müthiş bir sezon geçirdiğini de belirten Martins, "44 maçta 18 gol attı ve 14 asist yaptı. Muhteşem bir performans. En büyük özelliği sahada tüm rakiplerinden hızlı olması" diye konuştu