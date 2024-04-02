İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Nisan 2024 Perşembe / 26 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,8862
  • EURO
    34,7148
  • ALTIN
    2349.33
  • BIST100
    9009.45
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Rafa Silva'dan kötü haber! Galatasaray'a transferde zorlu rakip
Spor

Rafa Silva'dan kötü haber! Galatasaray'a transferde zorlu rakip

Galatasaray'ın gündemine aldığı Rafa Silva için sıcak bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılıların kadrosuna katmak istediği yıldız oyuncu Rafa Silva'ya dev bir kulüp talip oldu. İşte detaylar...

Sabah2 Nisan 2024 Salı 09:36 - Güncelleme:
Rafa Silva'dan kötü haber! Galatasaray'a transferde zorlu rakip
ABONE OL

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Gelecek sezonun kadrosu için çalışmalara başlayan Galatasaray, Benfica'dan Rafa Silva'yı gündeme almıştı.

Sözleşmesi sona erecek 30 yaşındaki 10 numaraya kanca atan sarı-kırmızılılar, yıllık 3.5 milyon euro'yu gözden çıkarmıştı.

Aslan bu transferde tüm şartları zorluyor. Özellikle Suudi Arabistan'dan talipleri olan Silva'yla bu hafta bir görüşme daha yapılması bekleniyor.

YİNE ŞAMPİYONLAR LİGİ KOZU

Geçen sezon Zaha'yı Şampiyonlar Ligi kozuyla kadrosuna katan sarı kırmızılılar, bir kez daha bu formülü kullanmak istiyor.

Aslan, Portekizli yıldızı renklerine bağlayarak Dries Mertens'in boşluğunu doldurmayı hedefliyor.

BU KEZ PORTO TALİP OLDU

Teknik Direktör Okan Buruk'un "Çok değerli ve başarılı bir oyuncu. Birçok ülkeden birçok takım onu isteyecektir" yorumu yaptığı Silva'nın peşine bir takım daha düştü.

30 yaşındaki oyuncuya bu kez Porto talip oldu. Aslan bu transferde güçlü rakiplerle savaşacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.