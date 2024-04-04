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Spor

Rafa Silva'ya Katar'dan teklif!

Son dönemde adı Galatasaray ile anılan Benfica'nın yıldız futbolcusu Rafa Silva'ya Katar ekiplerinden Al Sadd'ın talip olduğu iddia edildi.

4 Nisan 2024 Perşembe 21:01 - Güncelleme:
Rafa Silva'ya Katar'dan teklif!
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Benfica forması giyen ve performansıyla dikkat çeken Rafa Silva için Katar ekibi Al Sadd devreye girdi.

Foot Mercato'da yer alan habere göre, Katar temsilcisinin Silva'ya bir sözleşme teklifinde bulunduğu aktarıldı. Al Sadd'ın, Portekizli futbolcuya yaptığı teklifin detaylarına ise yer verilmedi.

OKAN BURUK NE DEDİ?

Benfica ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Rafa Silva'nın adı Galasaray ile de geçmişti. Galasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Antalya kampında Silva'nın transferi için geen sorunun ardından, "Transferle ilgili oyuncu izleme departmanı çalışma yapıyor. Hazırlıklarımız var, oyuncuları izliyoruz. Serbest oyuncular olabilir. Şu anda net bir isim üzerinde çalışma yok. Rafa Silva çok değerli ve başarılı bir oyuncu. Birçok ülkeden birçok takım isteyecektir. Serbest statüde birçok oyuncu çıkacaktır. Şu anda ben lige odaklandım ama oyuncu izleme departmanımızın hazırlıkları sürüyor. Bu sezonki performanslara göre mevkiler de birkaç hafta içinde netleşecektir." sözlerini kullanmıştı.

BU SEZON PERFORMANSI

Benfica'da bu sezon 46 maçta süre bulan 30 yaşındaki Silva, 19 gol attı ve 14 asist yaptı.

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