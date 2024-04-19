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Spor

Rafael Benitez'e sürpriz talip!

Son olarak Celta Vigo'da görev yapan Rafael Benitez'e, Brezilya ekiplerinden Sao Paulo talip oldu.

19 Nisan 2024 Cuma 19:59 - Güncelleme:
Rafael Benitez'e sürpriz talip!
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Son olarak Celta Vigo'da görev yapan Rafael Benitez için flaş bir gelişme yaşandı.

The Sun'da yer alan habere göre; Brezilya ekibi Sao Paulo, görevine son verdiği Thiago Carpini'nin yerine İspanyol teknik adamı takımın başına getirmek istiyor.

Haberde Brezilya ekibinin listesinin başında İspanyol çalıştırıcının bulunduğu ve anlaşmanın yakın olduğu aktarıldı.

Benitez'in alınan kötü sonuçlar sonrası 12 Mart'ta Celta Vigo'daki görevine son verilmişti.

İspanyol hoca, Liverpool, Chelsea , Newcastle, Everton, Napoli, Valencia, Inter, Real Madrid gibi dev takımları da çalıştırdı.

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