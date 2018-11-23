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Rafael'in menajeri Beşiktaş için devrede

Ocak ayında sağ beke takviye yapmak isteyen Beşiktaş, uzun süredir peşinde olduğu Rafael'le el sıkışmak üzere. Brezilyalı oyuncunun menajeri 'Siz maaşı yüksek tutun, bonservisi ben hallederim' dedi.

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Ara transfer döneminde kadroya takviye yapmak isteyen ve sağ bek konusunda çalışma yapan Beşiktaş, uzun süredir ilgilendiği Rafael da Silva için önemli bir yol kat etti. Fransa kulüplerinden Olimpik Lyon forması giyen Brezilyalı oyuncunun, kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Oyuncusunu bedava elden çıkarmak istemeyen Lyon, Rafael konusunda bonservis itiyor.

Fransız kulübüne bonservis ödemek istemeyen siyah beyazlılar ise oyuncunun menajerini devreye soktu. 28 yaşındaki futbolcunun menajeri, "Siz maaş konusunda Rafael'i tatmin edin. Ben alacakları karşılığında bonservisin konusunu hallederim" dedi. Rafael'in de Beşiktaş'a gelmek istediği ve ocak ayında bu transferin bitme olasılığının yüksek olduğu öğrenildi. Rafael bu sezon Lyon forması ile 12 maça çıktı ve 1 asist yaptı.

(Yeni Şafak)

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