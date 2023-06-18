İSTANBUL 24°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Haziran 2023 Pazar / 30 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    23,6169
  • EURO
    25,9669
  • ALTIN
    1486.42
  • BIST100
    5475.48
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Ragbi Milli Takımı, Hırvatistan'daki turnuvada 2. oldu
Spor

Ragbi Milli Takımı, Hırvatistan'daki turnuvada 2. oldu

Avrupa 7'li Ragbi Kadınlar Turnuvasında, Kadın Milli Takımımız ikinci tamamlamayı başardı.

18 Haziran 2023 Pazar 23:19 - Güncelleme:
Ragbi Milli Takımı, Hırvatistan'daki turnuvada 2. oldu
ABONE OL

Türkiye Ragbi Federasyonundan yapılan açıklamada, Zagreb'de düzenlenen Avrupa 7'li Ragbi Kadınlar TrophyTurnuvası'nda, kadın millerin tarihi bir başarıya imza attığı belirtildi.

Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin, organizasyonun birinci etap yarışlarını ikincilikle tamamlayan kadın millileri tebrik etti. Bunun büyük bir başarı olduğunu aktaran Şahin, "7'li Ragbi Kadın Milli Takımı'mız tarihte bir ilke imza attı ve Trophy birinci etabını ikinci bitirerek Championships'e gitmek için büyük bir avantaj elde etti. Ülkemiz ragbi sporunun geleceği için bu büyük bir motivasyon kaynağı. Bu tarihi başarı genç sporcularımıza örnek olacak ve daha büyük hedeflere ulaşma yolunda ilham olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.