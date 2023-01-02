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Spor

Rakam belli oldu! 2 dünya devi Merih Demiral'a talip oldu

Merih Demiral, Atalanta'daki başarılı performansıyla 2 dünya devini peşine taktı. Manchester United ve Inter'in talip olduğu Merih Demiral için Atalanta'nın beklediği rakam da belli oldu. İşte detaylar...

2 Ocak 2023 Pazartesi 19:11 - Güncelleme:
Rakam belli oldu! 2 dünya devi Merih Demiral'a talip oldu
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Atalanta forması giyen Merih Demiral, iki dev ekibin transfer radarına girdi.

İtalyan basınında yer alan habere göre, Manchester United ve Inter, 24 yaşındaki futbolcu ile ilgileniyor.

Manchester United'ın, ara transfer döneminde Atalanta ile transfer için masaya oturup teklif sunma hazırlığında olduğu belirtildi.

ATALANTA MERİH DEMİRAL İÇİN 20 MİLYON EURO BEKLİYOR

Inter'in de hem 3'lü savunma tecrübesi, hem de İtalya Ligi'ni tanıması nedeniyle milli futbolcu için görüşmelere hız vereceği aktarıldı.

Öte yandan Atalanta'nın ise Merih Demiral için 20 milyon euro'luk bonservis geliri beklediği ifade edildi. İtalyan temsilcisinin, kiralama tekliflerine de sıcak bakmadığı öne sürüldü.

Bu sezon İtalya Serie A'da 13 maça çıkan Merih Demiral, 1 kez fileleri havalandırdı.

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