Rakip takımın antrenörüne anne terliği

İzmir'deki Voleybol Gençler Ligi'nde Karşıyaka ve Rota Kolej takımları karşılaştı. Maçı izleyenler arasında genç voleybolcuların aileleri de vardı.

Hayli çekişmeli geçen karşılaşmada gerginlik yaşandı. Bu durum tribünlere de yansıdı.

Voleybolculardan birinin annesi sinirine hakim olamadı. Şaşkın bakışlar arasında rakip takım antrenörüne ayağından çıkardığı terlikleri fırlattı.

Öfkeli anneyi, yakınları sakinleştirmeye çalıştı. Terlik gerilimi tribündekilerin araya girmesiyle son buldu.

"Benim hakeme karşı bir kararım vardı. O da ona tepki göstererek, sahaya terlik atarak tepkisini gösterdi"

İzmir Genç Kızlar Süper Lig Final Grubu'nda Karşıyaka ile 8 Ocak Salı günü oynadıkları müsabakada kendisine terlik fırlatılan Rota Koleji'nin antrenörü Alper Kemal Kaygusuz, "Benim hakeme karşı bir kararım vardı. O da ona tepki göstererek, sahaya terlik atarak tepkisini gösterdi." dedi.

Kaygusuz, Karşıyaka ile oynadıkları müsabakada hakemin yanlış olduğunu düşündüğü bir kararına itiraz ettiğini söyledi. Bu sırada arkasındaki tribünden Karşıyakalı sporcuların velilerinden birinin sahaya terlik attığını belirten Kaygusuz, şöyle konuştu:

"Tepkisini öyle göstermek istedi kendisi. Hanımefendinin de çok fazla bir suçu yoktu. Benim hakeme karşı bir kararım vardı. O da ona tepki göstererek, sahaya terlik atarak tepkisini gösterdi. Terliği atanın kadın olduğunu gördüğüm için çok fazla tepki göstermedim. Zaten normal şartlarda da seyirciyi galeyana getirecek veya oradaki ortamı germe çabam yok, olmadı da. Gayet doğal bir şekilde karşıladık. Başantrenörümüz İlker Alkan da yanımdaydı. O da hanımefendinin terliklerini geri verdi."

Kaygusuz, daha sonra veliyle görüşmediğini ancak velinin sporcusuyla görüşme fırsatı bulduğunu aktararak, "Maçın birinde annemi bugün getirmedik, 'Rahat olabilirsin.' dedi. Sporcu çok üzgündü, kızın hiçbir suçu yok, hiçbir velinin suçunu çocuğa biçemeyiz. Karşıyaka camiası veya taraftarıyla da herhangi bir sıkıntımız yok bizim." ifadelerini kullandı.

Rota Koleji olarak altyapılarda başarılı bir sezon geçirdiklerini kaydeden Kaygusuz, "Genel hedefimiz A takıma oyuncu yetiştirmek. İlerleyen süreçte aşağıdan gelen oyuncu sayısını fazlalaştırmak istiyoruz. Sporcuların hem sportif hem eğitim başarılarını bir arada yürütmeye çalışıyoruz." diye konuştu.