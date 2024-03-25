Ralf Rangnick: Almanya kadar hırslı bir takımla oynayacağız

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Viyana'da özel maçta Avusturya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick açıklamalarda bulundu.

Yakaladıkları havayı devam ettirmek istediklerini söyleyen tecrübeli teknik adam, "Farklı bir heyecan bizim için. Bunlar test maçları. Hazırlık maçı da olsa kurmuş olduğumuz sistemi çok iyi seviyede tutmamız gerekiyor. Çocuklar zaten bu işin üstesinden çok iyi geliyorlar. İhtiyacımız olan tek şey bu havayı devam ettirmek" diye konuştu.

"ÇOK HIRSLI BİR TAKIM"

A Milli Futbol Takımı'nın Vincenzo Montella ile daha kompakt ve hücumcu oynadığını dile getiren Rangnick, "Son maçlarda, Almanya maçına nazaran daha kompakt bir saha dizilişi gördük. EURO 2024 öncesinde son test maçları. Dolayısıyla Türkiye'ye karşı oynayacağımız maç adım adım üstüne koyduğumuz sistem için önemli. Almanya kadar hırslı bir takım ile karşılaşacağız. Özellikle Montella'nın gelişinin ardından daha kompakt, daha hücumcu, oyuncuları daha bireysel olarak kullanan bir takımlar. Ama bizim hedefimiz iyi bir sonuç almak" şeklinde konuştu.

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan takımın önemli isimlerinden Christoph Baumgartner ise "2024 için zorlu bir mücadele var. Milli maçların her zaman zorluk derecesi yüksek olmuştur. Takım olarak moralimiz üst seviyede. Saha içi organizasyonumuz da öyle. Hocamızın aşılamış olduğu futbol üzerine iyi bir hava yakalayarak devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.