Son Dakika Haberleri 12

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Ramon Motta: Sosa böyle devam ederse takımını şampiyon yapar

Süper Lig'de Beşiktaş ve Antalyaspor formaları giyen Brezilyalı futbolcu Ramon Motta, Trabzonspor'un Arjantinli yıldızı Jose Sosa'ya övgüler yağdırdı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Brezilya’ya dönen ve Vasco da Gama forması giyen tecrübeli sol bek ülkesinin basınına flaş açıklamalar yaptı.

Beşiktaş'ta Sosa ile birlikte forma giyen Motta, “Süper Lig’i takip ediyorum. Sosa’nın attığı frikik golü beni 2015-2016’ya götürdü. O sezon şimdiki gibi çok formdaydı. Şampiyon olmuştuk. Aynı hırsı şimdi Trabzonspor’da gösteriyor” dedi

FRİKİK GOLÜ MUHTEŞEMDİ

Türkiye'de güzel günler geçirdiğini dile getiren Motta, “Süper Lig maçlarını takip ediyorum. Özellikle eski takım arkadaşım Sosa müthiş oynuyor. Hele bu hafta Akhisar’a attığı frikik golü muhteşem. Bu gol bana 2015-2016’yı hatırlattı. O sezon da Sosa’nın liderliğinde müthiş oynamış ve Beşiktaş’ı şampiyon yapmıştık. Aynı ışığı onun gözlerinde görüyorum” ifadelerini kullandı.

LİDERLİK VASFI YÜKSEK

Sosa'nın bir dünya yıldızı olduğunu söyleyen Motta, sözlerini şöyle tamamladı: 

“Trabzonspor için büyük şans. Kendini futbola verdi mi yapamayacağı şey yok. Böyle devam ederse takımını şampiyon yapar. Liderlik vasfı yüksek bir oyuncu. Her teknik adam Sosa gibi bir yıldızı takımında ister. Bu nedenle Trabzonspor’un hocası çok şanslı. Zaman beni haklı çıkaracak.”

(Karadenizgazete)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Honda´nın dizele veda eden ilk modeli olan CR-V´yi test ettik

Honda´nın dizele veda eden ilk modeli olan CR-V´yi test ettik

Ballon d'Or için adaylar belli oluyor

Ballon d'Or için adaylar belli oluyor

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA