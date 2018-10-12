Ramon Motta: Sosa böyle devam ederse takımını şampiyon yapar

Brezilya’ya dönen ve Vasco da Gama forması giyen tecrübeli sol bek ülkesinin basınına flaş açıklamalar yaptı.

Beşiktaş'ta Sosa ile birlikte forma giyen Motta, “Süper Lig’i takip ediyorum. Sosa’nın attığı frikik golü beni 2015-2016’ya götürdü. O sezon şimdiki gibi çok formdaydı. Şampiyon olmuştuk. Aynı hırsı şimdi Trabzonspor’da gösteriyor” dedi

FRİKİK GOLÜ MUHTEŞEMDİ

Türkiye'de güzel günler geçirdiğini dile getiren Motta, “Süper Lig maçlarını takip ediyorum. Özellikle eski takım arkadaşım Sosa müthiş oynuyor. Hele bu hafta Akhisar’a attığı frikik golü muhteşem. Bu gol bana 2015-2016’yı hatırlattı. O sezon da Sosa’nın liderliğinde müthiş oynamış ve Beşiktaş’ı şampiyon yapmıştık. Aynı ışığı onun gözlerinde görüyorum” ifadelerini kullandı.

LİDERLİK VASFI YÜKSEK

Sosa'nın bir dünya yıldızı olduğunu söyleyen Motta, sözlerini şöyle tamamladı:

“Trabzonspor için büyük şans. Kendini futbola verdi mi yapamayacağı şey yok. Böyle devam ederse takımını şampiyon yapar. Liderlik vasfı yüksek bir oyuncu. Her teknik adam Sosa gibi bir yıldızı takımında ister. Bu nedenle Trabzonspor’un hocası çok şanslı. Zaman beni haklı çıkaracak.”

(Karadenizgazete)