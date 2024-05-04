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Spor

Rams Park'ta yenileme kuyruğu!

Gelecek sezon için kombine yer değişikliğini başlatan Galatasaray kulübünde taraftarlar stadyuma akın etti. Stadın önünde uzun kuyruklar oluştu.

Akşam4 Mayıs 2024 Cumartesi 09:09 - Güncelleme:
Rams Park'ta yenileme kuyruğu!
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Süper Lig'de şampiyonluk yarışında son düzlüğe lider giren Galatasaray, gelecek sezon için kombine yer değişikliklerinin başladığını duyurdu. Sarı-Kırmızılı taraftarlar, bu açıklamayla birlikte Rams Park'a adeta akın etti. Önceki geceden Rams Park'a giderek orada yer tutan sporseverlerin de olduğu öğrenildi.

500 metreye kadar kuyruk oluşturan taraftarlar, mevcut kombinesini yenileyerek aynı ya da bir üst kategoriden yerini değiştirdi. İşlemlerin uzun sürmesi nedeniyle bazı taraftarlar duruma isyan etti. Gelecek sezon için yeni kombine satışlarının başlayacağı tarih, önümüzdeki dönemde açıklanacak.

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