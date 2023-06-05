Ramy Bensebaini, Borussia Dortmund'da

Borussia Dortmund'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Ramy Bensebaini, Dortmund'daki atmosferde oynayacağı için sabırsız olduğunu belirtirken şu açıklamaları yaptı; Borussia Dortmund'un neler yapabileceğini biliyorum ve eminim ki bir takım olarak son dönüş turunda inşa edeceğiz. Dortmund'un bir parçası olmak, başlıklara katılmak ve Dortmund'daki bu özel atmosferi deneyimlemek için sabırsızlanıyorum.'

Cezayirli sol bek bu sezon Borussia Mönchengladbach formasıyla 30 maçta 7 gol 1 asist kaydetme başarısı göstermişti.