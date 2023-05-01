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Spor

Randal Kolo Muani'nin yeni adresi belli oldu

Gelecek sezon için kadro çalışmalarına erkenden başlayan Bayern Münih, Eintracht Frankfurt forması giyen başarılı futbolcu Randal Kolo Muani'yi transfer etmek için harekete geçti.

1 Mayıs 2023 Pazartesi 20:22 - Güncelleme:
Randal Kolo Muani'nin yeni adresi belli oldu
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Bayern Münih, gelecek sezon hücum hattını güçlendirmek adına harekete geçti.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Sky Sports'ta yer alan habere göre, kulübün, Eintracht Frankfurt forması giyen Randal Kolo Muani'nin transferi için harekete geçtiği belirtildi. Bayern Münih'in, Fransız golcünün menajeri ile görüşmelere başladığı kaydedildi.

İLK GÖRÜŞMELER OLUMLU

Bayern Münih ve oyuncunun menajeri arasında yapılan ilk görüşmelerin olumlu geçtiği ancak henüz somut bir anlaşmanın söz konusu olmadığı vurgulandı.

100 MİLYON EURO

Öte yandan 24 yaşındaki futbolcunun kulübü Frankfurt'un da, Bayern Münih'in oyuncusuna olan ilginin farkında olduğu belirtildi.

Bayern Münih'in, Randal Kolo Muani transferini bonuslar dahil 100 milyon euro'nun biraz altında bir bedeli bitirmesinin beklendiği ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon Frankfurt forması altında 40 maçta sahaya çıkan Kolo Muani, 20 gol attı ve 12 asist yaptı.

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