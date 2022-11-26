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Spor

Raphinha: Neymar'ın en büyük hatası Brezilya'da doğmak

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Raphinha, Brezilya Milli Takımı'ndaki takım arkadaşı Neymar hakkında açıklamalarda bulundu.

26 Kasım 2022 Cumartesi 18:32 - Güncelleme:
Raphinha: Neymar'ın en büyük hatası Brezilya'da doğmak
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Barcelona'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Raphinha, milli takım arkadaşı Neymar hakkında konuştu.

Neymar'ın yeterince saygı görmediğini söyleyen Raphinha, "Arjantinliler, Lionel Messi'ye tanrı gibi davranıyor. Portekizliler, Cristiano Ronaldo'ya kral gibi davranıyor. Brezilyalılar ise Neymar'ın ayağının kırılmasını umuyor, gerçekten çok üzücü. Neymar'ın en büyük hatası Brezilya'da doğmak. Bu ülke Neymar'ın yeteneklerini hak etmiyor." dedi.

Dünya Kupası'nda oynadığı ilk maçta ayak bileğinden sakatlanan Neymar'ın turnuvaya devam edip edemeyeceği henüz belli değil.

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