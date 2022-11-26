Raphinha: Neymar'ın en büyük hatası Brezilya'da doğmak

Barcelona'da forma giyen Brezilyalı futbolcu Raphinha, milli takım arkadaşı Neymar hakkında konuştu.

Neymar'ın yeterince saygı görmediğini söyleyen Raphinha, "Arjantinliler, Lionel Messi'ye tanrı gibi davranıyor. Portekizliler, Cristiano Ronaldo'ya kral gibi davranıyor. Brezilyalılar ise Neymar'ın ayağının kırılmasını umuyor, gerçekten çok üzücü. Neymar'ın en büyük hatası Brezilya'da doğmak. Bu ülke Neymar'ın yeteneklerini hak etmiyor." dedi.

Dünya Kupası'nda oynadığı ilk maçta ayak bileğinden sakatlanan Neymar'ın turnuvaya devam edip edemeyeceği henüz belli değil.