Rapid Wien'den Yusuf Demir açıklaması: Taksit gecikirse...

Galatasaray'ın, Rapid Wien'den yeni transferi Yusuf Demir için Avusturya ekibinden açıklama geldi.

"İLK TEKLİF ÇARŞAMBA GELDİ"

Rapid Wien Sportif Direktörü Zoran Barisic, Yusuf Demir transferi için, "Galatasaray'dan ilk yazılı teklif çarşamba gecesi geldi. Kabul etmedik ve pazarlık yaptık. Yusuf Demir'in sözleşmesinde bir serbest kalma maddesi olacaktı. Şimdi bonservisle birlikte, bonuslar ve sonraki satıştan payla daha fazla kazanabiliriz." ifadelerini kullandı.

"KENDİMİZİ GÜVENCE ALTINA ALDIK"

Barisic, Galatasaray'ın ödemeleri 3.5 yılda ödeyeceğinin hatırlatılması üzerine, "Öncelikle bu kullandığımız bir durum. İkincisi kendimizi bu konuda güvence altına aldık. Bir taksitin gecikmesi durumunda ek ödemeler alacağız." ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONU DÜŞÜNMEDİM"

Uzun süreli ödemeler nedeniyle son ödemelerde paranın değer kaybetme riskinin olduğu hatırlatılan 52 yaşındaki futbol adamı, "Enflasyonu düşünmedim" cevabını verdi.