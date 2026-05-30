Rashford Barcelona'da kalmak istiyor

Barcelona'daki geleceği belirsizliğini koruyan Marcus Rashford, Katalan ekibinde kalmak için önemli fedakârlıklar yapmaya hazırlanıyor.

Gazeteci Gabriel Sanz'ın haberine göre Rashford, Barcelona'nın Anthony Gordon transferini tamamlamasına ve Bernardo Silva'nın da gündemde olmasına rağmen takımdan ayrılmayı düşünmüyor. İngiliz futbolcunun, teknik direktör Hansi Flick'in kendisine verdiği güvenceye büyük önem verdiği belirtildi.

Haberde, Rashford'un takımda kalabilmek adına maaşında indirime gitmeye hazır olduğu ifade edildi. Ayrıca yıldız oyuncunun, kadro ihtiyaçları doğrultusunda alışık olmadığı sağ bek pozisyonunda bile görev yapmaya sıcak baktığı iddia edildi.

Barcelona'nın geçtiğimiz mart ayına kadar geçerli olan 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmadığı hatırlatıldı. Katalan kulübünün bonservis bedelini düşürmek için Manchester United ile pazarlık yaptığı ancak İngiliz ekibinin geri adım atmadığı aktarıldı.

Taraflar arasında henüz yeni bir anlaşma sağlanamazken, Rashford'un önceliğinin Barcelona'da kalmak olduğu vurgulandı. Ancak transferin gerçekleşmemesi halinde 28 yaşındaki futbolcunun kariyerine başka bir kulüpte devam edeceği belirtildi.

Geçtiğimiz yaz Manchester United'dan kiralanan Rashford, bu sezon Barcelona formasıyla 49 maçta görev aldı. İngiliz yıldız, 14 gol ve 14 asistlik performansıyla takımına önemli katkı sağladı. Manchester United ile olan sözleşmesi ise 2028 yılına kadar devam ediyor.