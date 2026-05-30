İSTANBUL 24°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Mayıs 2026 Cumartesi / 14 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,9165
  • EURO
    53,5748
  • ALTIN
    6687.67
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Rashford Barcelona'da kalmak istiyor

Marcus Rashford, Barcelona'da kalmak için tüm şartları zorluyor. İngiliz yıldızın maaşında indirime gitmeye hazır olduğu, hatta ihtiyaç halinde farklı bir pozisyonda oynamayı kabul ettiği öne sürüldü.

HABER MERKEZİ30 Mayıs 2026 Cumartesi 10:51 - Güncelleme:
Rashford Barcelona'da kalmak istiyor
ABONE OL

Barcelona'daki geleceği belirsizliğini koruyan Marcus Rashford, Katalan ekibinde kalmak için önemli fedakârlıklar yapmaya hazırlanıyor.

Gazeteci Gabriel Sanz'ın haberine göre Rashford, Barcelona'nın Anthony Gordon transferini tamamlamasına ve Bernardo Silva'nın da gündemde olmasına rağmen takımdan ayrılmayı düşünmüyor. İngiliz futbolcunun, teknik direktör Hansi Flick'in kendisine verdiği güvenceye büyük önem verdiği belirtildi.

Haberde, Rashford'un takımda kalabilmek adına maaşında indirime gitmeye hazır olduğu ifade edildi. Ayrıca yıldız oyuncunun, kadro ihtiyaçları doğrultusunda alışık olmadığı sağ bek pozisyonunda bile görev yapmaya sıcak baktığı iddia edildi.

Barcelona'nın geçtiğimiz mart ayına kadar geçerli olan 30 milyon euroluk satın alma opsiyonunu kullanmadığı hatırlatıldı. Katalan kulübünün bonservis bedelini düşürmek için Manchester United ile pazarlık yaptığı ancak İngiliz ekibinin geri adım atmadığı aktarıldı.

Taraflar arasında henüz yeni bir anlaşma sağlanamazken, Rashford'un önceliğinin Barcelona'da kalmak olduğu vurgulandı. Ancak transferin gerçekleşmemesi halinde 28 yaşındaki futbolcunun kariyerine başka bir kulüpte devam edeceği belirtildi.

Geçtiğimiz yaz Manchester United'dan kiralanan Rashford, bu sezon Barcelona formasıyla 49 maçta görev aldı. İngiliz yıldız, 14 gol ve 14 asistlik performansıyla takımına önemli katkı sağladı. Manchester United ile olan sözleşmesi ise 2028 yılına kadar devam ediyor.

ÖNERİLEN VİDEO

Yol verme kavgasında taksiciyi bıçakladı! Dehşet anları saniye saniye kameraya yansıdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.