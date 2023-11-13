Rashica'dan Kosova'ya 3 puan!

EURO2024 Elemeleri I Grubu erteleme maçında Kosova, İsrail ile karşılaştı.

Stadiumi Fadil Vokrri'de oynanan maçı Kosova 1-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golü 41. dakikada Milot Rashica kaydetti.

Milot Rashica'nın golünün asistini ise bir dönem Süper Lig'de Fenerbahçe ve Rizespor forması giyen Vedat Muriqi yaptı.

Beşiktaşlı futbolcu Milot Rashica, attığı golle takımı adına elemelerdeki 5. gol katkısına ulaştı.

Alınan bu sonuçla birlikte Kosova puanını 10'a çıkardı. İsrail ise 11 yaptı.

İsrail, grubun erteleme maçında İsviçre ile 15 Kasım tarihinde karşılaşacak. Kosova ise 18 Kasım'da yine İsviçre ile kozlarını paylaşacak.