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Razvan Lucescu'dan Beşiktaş ve Galatasaray açıklaması

PAOK'un teknik direktörlüğünü yapan Razvan Lucescu, adının Beşiktaş ve Galatasaray ile anılması ile ilgili sorulan bir soruyu yanıtladı.

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Mircea Lucescu'nun PAOK'un teknik direktörlüğünü yapan oğlu Razvan Lucescu, verdiği geniş röportajda şu anda Türkiye'de çalışma planı olmadığını söyledi.

Son dönemde Beşiktaş ve Galatasaray ile isminin anıldığının hatırlatılması üzerine Lucescu, "Türkiye'ye gideceğim doğru değil, bu nereden çıktı, bilmiyorum. Bunların Yunan basınından çıktığını fark ettim, belki de beni istemiyorlar. Ama açık açık ne olduğunu söylemeliler. Avrupanın en ateşli kulübü PAOK ile 2020'ye kadar sözleşmem devam ediyor, şu anda başka bir soruya gerek yok. Onlara, bilgileri olmadan hiçbir şey yapmadığını ve onların da yapmamasını istediğimi söyledim" ifadelerini kullandı.

"BABAM ZATEN MUTSUZDU"

Geçtiğimiz günlerde A Milli Takımımızın başındaki görevinden ayrılan Mircea Lucescu için de görüşlerini aktaran Razvan Lucescu, babasının doğruyu yaptığını aktarmıştı.

Razvan Lucescu açıklamasında, "Babam için üzgün değilim, hatta onun için seviniyorum. O pozisyonda kendisini hiç düşünemiyordum zaten. Bir milli takımı kontrol edebileceği bir ortamı yoktu. Milli takım teknik direktörü olmaktan dolayı da mutsuzdu. Geçen gece konuştuk ve bana neler olduğunu anlattı. Neyin kendisi için iyi olduğunu konuştuk. Artık başka bir yerden teklif gelirse onu değerlendirebilir, işi bu sonuçta" demişti.

PAOK, 21 haftası tamamlanan Yunanistan Ligi'nde 57 puanla en yakın takipçisi Olympiakos'un 9 puan önünde yer alıyor.

(Sporx)

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