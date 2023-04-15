İSTANBUL 20°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Nisan 2023 Cumartesi / 25 Ramazan 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,3574
  • EURO
    21,3054
  • ALTIN
    1247.12
  • BIST100
    5092.88
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

RB Leipzig 3 puanı 3 golle aldı

Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında sahasında Augsburg ile karşılaşan RB Leipzig rakibini 3-2'lik skorla mağlup etti.

15 Nisan 2023 Cumartesi 18:39 - Güncelleme:
RB Leipzig 3 puanı 3 golle aldı
ABONE OL

Almanya Bundesliga'nın 28. haftasında RB Leipzig, sahasında Augsburg ile karşı karşıya geldi. Red Bull Arena'daki maçı ev sahibi ekip 3-2'lik skorla kazandı.

Augsburg, 5. dakikada Arne Maier'in attığı golle öne geçti. Leipzig bu gole, 10. dakikada Kevim Kampl, 32 ve 35'te Timo Werner ile karşılık verdi. Augsburg'ta Ruben Vargas 82. dakikada maçın skorunu 3-2 olarak tayin etti.

Bu sonucun ardından Leipzig, ligde 51 puana yükseldi. Augsburg 29 puanda kaldı.

Leipzig, gelecek hafta Bayer Leverkusen deplasmanına konuk olacak. Augsburg, sahasında Stuttgart'ı ağırlayacak.

Leipzig, bu sezon çıktığı 28 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik, 7 mağlubiyet ile 51 puan toplayarak 3. sırada yer alıyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.