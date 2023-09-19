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Spor

RB Leipzig, deplasmanda rahat kazandı

Şampiyonlar Ligi G grubu ilk maçında RB Leipzig, Wankdrof Stadında oynadığı maçta Young Boys'u 3-1 mağlup etti.

19 Eylül 2023 Salı 21:50 - Güncelleme:
RB Leipzig, deplasmanda rahat kazandı
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Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında RB Leipzig deplasmanda Young Boys'u mağlup etmeyi başardı.

Şampiyonlar Ligi G grubu ilk maçında RB Leipzig, Wankdrof Stadında oynadığı maçta Young Boys'u 3-1 mağlup etmeyi başardı.

RB Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 3. dakikada Muhammed Simakan, 73. dakikada Xaver Schlager ve 90+2'de Benjamin Sesko kaydetti. Young Boys'ta 33. dakikada Elia Meschack'ın attığı gol puan için yeterli olmadı.

RB Leipzig bir sonraki karşılaşmasında sahasında Manchester City'i ağırlarken, Young Boys'da, Kızılyıldız deplasmanında boy gösterecek.

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