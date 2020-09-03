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Spor

RB Leipzig Sörloth transferinden vazgeçti

Almanya Bundesliga ekibi RB Leipzig, Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth için transferden vazgeçti. Alman ekibi iddiaya göre maliyeti çok yüksek buldu.

03 Eylül 2020 Perşembe 19:49 - Güncelleme: 03 Eylül 2020 Perşembe 19:49
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Trabzonspor ile RB Leipzig arasındaki Alexander Sörloth görüşmelerine son nokta kondu.

Bild'de yer alan habere göre; Leipzig, Trabzonspor'un belirlediği 20 milyon euro'luk bonservis bedelini çok fazla buldu. Leipzig'in Sörloth'u gündemine alırken daha düşük bir bedeli beklediği ancak bu fiyatın imkanlarının çok ötesinde olduğu bilgisi verildi.

Leipzig'in bunun üzerine B planına geçtiği ve Fiorentina'nın 20 yaşındaki forveti Dusan Vlahovic ile Dinamo Zagreb'in 25 yaşındaki forveti Bruno Petkovic'i gündemine aldığı bilgisi verildi. Alman kulübü, önümüzdeki günlerde iki forvet için transfer görüşmelerine başlayacak.

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