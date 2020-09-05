RB Leipzig Teknik Direktörü'nden Sörloth açıklaması

05 Eylül 2020 Cumartesi 21:41 - Güncelleme: 05 Eylül 2020 Cumartesi 21:53

RB Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Alexander Sörloth ile ilgili Bild'den gelen soruya cevap verdi.

Nagelsmann, "Alexander Sörloth, kesinlikle bize katkı sağlayacak bir oyuncu. Geçen sezon çok fazla gol attı. Bu istatistiklerini Bundesliga'da da tekrarlayabilirse bu muhteşem olur!" ifadelerini kullandı.

Nagelsmann, kulübün finansal açıdan zor günler yaşadığını da belirterek, "Sörloth dışında diğer adaylara da bakıyoruz. Ancak, sonuçta listemizde 50 oyuncu falan yok. Bu koşullar altında Sörloth'un diğer adaylara göre biraz daha pahalı olmasının nedeni de bu." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

LEIPZIG, 20 MİLYON NEDENİYLE MASADAN KALKMIŞTI



Bild'de yer alan habere göre; Leipzig, Trabzonspor'un belirlediği 20 milyon euro'luk bonservis bedelini çok fazla buldu. Leipzig'in Sörloth'u gündemine alırken daha düşük bir bedeli beklediği ancak bu fiyatın imkanlarının çok ötesinde olduğu bilgisi verildi.