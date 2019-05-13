Real Madrid 100 milyon Euro karşılığında Eden Hazard'ı renklerine bağladı

Belçikalı yıldızın 100 milyon euro karşılığında tamamlanan transferin Chelsea'nin Arsenal ile oynayacağı Avrupa Ligi finalinin ardından resmen açıklanacağı bilgisi de geçildi.

Belçikalı yıldız, Eintracht Frankfurt'u eleyerek UEFA Avrupa Ligi finaline kaldıkları maçın ardından soruları yanıtlamış ve "Şu anda transfer düşünmüyorum. Ne olacağını bilmiyorum. Tek düşündüğüm kulüp için bir şeyler kazanmak. Eğer bu final Chelsea'deki son maçım olacaksa elimden gelen her şeyi yapacağım" demişti.

7 sezondur Londra Kulübü'nün formasını giyen 28 yaşındaki yıldız 2 Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Hazard Chelsea formasıyla 350 maçta 108 gol - 91 asistlik performans sergiledi.