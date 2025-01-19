Real Madrid 4 golle zirveye yükseldi

İspanya La Liga'nın 20. haftasında Real Madrid, sahasında Las Palmas ile karşı karşıya geldi. Santiago Bernabeu'daki maçı Real Madrid, 4-1'lik skorla kazandı.

Las Palmas, karşılaşmanın henüz 27. saniyesinde Fabio Silva ile öne geçti. Real Madrid'de Kylian Mbappe, 18'de penaltıdan attığı golle skoru 1-1'e getirdi. Real Madrid, 33'te Brahim Diaz ve 36'da Kylian Mbappe'nin attığı gollerle soyunma odasına 3-1 önde gitti.

Real Madrid, Rodrygo'nun 57. dakikasında golüyle durumu 4-1'e getirdi.

Las Palmas'ta Benito Ramirez, 64. dakikada doğrudan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Real Madrid, Las Palmas'ı 4-1 mağlup etti.

Real Madrid'de karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayan milli futbolcu Arda Güler, 76. dakikada Brahim Diaz yerine oyuna dahil oldu. İspanyol devinde uzun süreli sakatlığını atlatan David Alaba da karşılaşmanın 76. dakikasında oyuna dahil oldu ve 399 gün sonra yeşil sahalara geri döndü.

Bu sonucun ardından Real Madrid, ligde puanını 46 yaptı ve liderliğe yükseldi. Las Palmas, 22 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Valladolid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Las Palmas ise sahasında Osasuna'yı ağırlayacak.