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Spor

Real Madrid, Alphonso Davies için kesenin ağzını açtı!

Real Madrid'in sezon sonunda Bayern Münih'ten ayrılması beklenen Alphonso Davies için 50 milyon euro bedeli gözden çıkardığı iddia edildi.

22 Mart 2024 Cuma 18:13 - Güncelleme:
Real Madrid, Alphonso Davies için kesenin ağzını açtı!
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Real Madrid, yaz transfer döneminde kadrosuna katmak istediği Alponho Davies için kararını verdi.

Cadena SER'in haberine göre; Madrid devi, Bayern Münih'le sözleşmesi 2025'te sona erecek Kanadalı oyuncuyu yaz transfer döneminde kadrosuna katmakta ısrar ediyor.

50 MİLYON EUROYU GÖZDEN ÇIKARDI

Habere göre başkan Florentino Perez, yıldız futbolcuyu en fazla 50 milyon euro bonservisle yazın takıma katmanın hesaplarını yapıyor. Oyuncu için pazarlığı 35 milyon eurodan başlatacağı belirtilse de Bayern'in oyuncuyu bu fiyata bırakmayacağı ifade edildi.

Öte yandan Real Madrid'in Davies'e 10,5 milyon eurodan 4 yıllık sözleşme teklif edeceği kaydedildi.

23 yaşındaki Kanadalı sol bek, bu sezon Bayern ile toplamda 31 maça çıktı ve 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

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