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Spor

Real Madrid, Aurelien Tchouameni transferini bitiriyor

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'in Monaco'da forma giyen Aurelien Tchouameni'nin transferinde mutlu sona yakın olduğu iddia edildi.

28 Mayıs 2022 Cumartesi 18:25 - Güncelleme:
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Yaz transfer dönemine hızlı girmesi beklenen Real Madrid'in transferdeki ilk hamlesi Monaco'nun Fransız oyuncusu Aurelien Tchouameni olacak.

Kylian Mbappe transferinin bitirilememesinin ardından ona ayrılan fonla birlikte transfer döneminde büyük bir bütçesi olan Real Madrid'in bu yazı hareketli geçirmesi bekleniyor. İlk transferinse bu sezon Monaco'da dikkatleri üzerine çeken Monaco'nun Fransız oyuncu Aurelien Tchouameni olacak. 22 yaşındaki genç orta sahanın transferinin çoktan bitirildiği ve Şampiyonlar Ligi finali sonrası transferin duyurulacağı öğrenildi.

Monaco ile 80 milyon euro bonservis bedelinde anlaşan Real Madrid, bu transferi bitirmenin sadece bir adım uzağında bulunuyor. Oyuncuyla Liverpool ve Paris Saint Germain de yakından ilgileniyordu.

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