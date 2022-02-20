İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Şubat 2022 Pazar / 19 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı
Spor

Real Madrid deplasmanda 3 puanı 3 golle aldı

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 25. hafta mücadelesinde deplasmanda konuk olduğu Alaves'i 3-0 mağlup ederek puanını 57'ye çıkardı.

20 Şubat 2022 Pazar 00:56 - Güncelleme: 20 Şubat 2022 Pazar 00:56
ABONE OL

La Liga'nın 25. haftasında Real Madrid, deplasmanda Alaves'e konuk oldu.

Santiago Bernabeu'da oynanan maçı Real Madrid ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 kazandı ve liderliğini sürdürdü.

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmada kilidi çözen isim Benzema'nın asistinde 63. dakikada Asensio oldu. Golün ardından rahatlayan Real Madrid, 80. dakikada bir kez daha Benzema'nın asisti ve Vinicius Junior'un golüyle skoru 2-0'a getirdi. Maçın 90. dakikasında Benzema, bu kez asist yapmayıp kendisi topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu 3-0 olarak ilan etti.

Bu sonucun ardından Real Madrid 57 puana yükselirken Alaves ise 20 puanda kaldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.