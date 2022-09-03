İSTANBUL 23°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Eylül 2022 Pazartesi / 9 Safer 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,2276
  • EURO
    18,1049
  • ALTIN
    1002.87
  • BIST100
    3352.68
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid evinde 2 golle kazanarak liderliğe uzandı
Spor

Real Madrid evinde 2 golle kazanarak liderliğe uzandı

Real Madrid, İspanya La Liga'nın 4. hafta mücadelesinde evinde konuk ettiği Real Betis'i 2-1 mağlup ederek puanını 12'ye çıkardı ve liderliğe yükseldi.

3 Eylül 2022 Cumartesi 19:54 - Güncelleme:
ABONE OL

La Liga'nın 4. haftasında Real Madrid, sahasında oynadığı maçta Real Betis'i 2-1 mağlup etti.

Ligin zirvesindeki iki takımın mücadelesinde ev sahibi Real Madrid, 8. dakikada Vinicius Junior'un golüyle öne geçti.

Real Betis, 16. dakikada Sergio Canales ile beraberliği sağlarken, ilk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı daha atak oynayan eflatun-beyazlılar, 64. dakikada Rodrygo Goes'in kaydettiği golle sahadan 2-1 galip ayrıldı.

Ligde 4'te 4 yapan tek takım olan Real Madrid, 12 puanla liderliğe yükselirken, Real Betis 9 puanla ikinci sırada kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Mallorca ile karşılaşacak. Real Betis, sahasında Villarreal'i ağırlayacak.

Diğer yandan, bu sezon Santiago Bernabeu Stadı'nda ilk maçını oynayan Real Madrid'te futbolcular, geçen sezon kazandıkları Şampiyonlar Ligi ile UEFA Süper Kupa kupalarıyla müsabaka öncesi sahaya çıktı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.