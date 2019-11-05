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Real Madrid Galatasaray'ın taraftar talebini reddetti

Galatasaray taraftarları, Bernabeu'da oynanacak Real Madrid maçında kendilerine ayrılan bölümü hıncahınç dolduracak! Sarı kırmızılı kulübün 4300 bilet talebi ise FIFA kurallarına aykırı denerek reddedildi.

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Galatasaray taraftarları, UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Real Madrid ile İspanya'da karşılaşacak olan tkaımlarını yalnız bırakmayacak.
 
AS'ta yer alan habere göre; 3.000 Galatasaray taraftarı, 81 bin kapasiteli Estadio Santiago Bernabeu'da yerlerini alacak. Bu sayının Galatasaray için ayrılan bölgedeki olduğu ve Madrid tribünlerinden de Türk taraftarların olabileceği bilgisi verldi.
 
Galatasaray'ın bu maç için istediği 4300 bilet talebi ise FIFA kurallarına takıldı. Real Madrid, 4300 biletin FIFA'nın öngördüğü adetten fazla olduğunu ileterek bu talebi reddetti.
 
23.00'TE BAŞLAYACAK!
 
Başkent Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanacak ve Alman hakem Felix Zwayer'in yöneteceği müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak. Maç, beIN SPORTS 1 kanalından naklen yayınlanacak.
 
Şampiyonlar Ligi'nin ilk haftasında Belçika'nın Club Brugge takımıyla 0-0 berabere kalan Galatasaray, ikinci haftada Fransız ekibi Paris Saint-Germain'e (PSG), üçüncü haftada da Real Madrid'e 1-0'lık skorlarla yenildi. Bir puanı bulunan sarı-kırmızılı takım, grubun son sırasında kaldı. Galatasaray, güçlü rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak gruptaki iddiasını sürdürmek istiyor.
 
Birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyeti olan Real Madrid ise 4 puanla ikinci sırada yer buldu.
 
Grubun diğer maçında 9 puanlı lider PSG, aynı saatte 2 puanla üçüncü sırada bulunan Club Brugge'ü ağırlayacak.

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