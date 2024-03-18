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Spor

Real Madrid gözünü ManU'nun yıldızına dikti!

İspanyol devi Real Madrid, Manchester United'ın yıldız oyuncusu Alejandro Garnacho için harekete geçti.

18 Mart 2024 Pazartesi 23:52 - Güncelleme:
Real Madrid gözünü ManU'nun yıldızına dikti!
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Gelecek sezonun çalışmalarını sürdüren Real Madrid'de Başkan Florentino Perez'in yeni belirlediği hedef belli oldu.

HEDEF MANCHESTER UNITED'IN YILDIZI

İspanyol basınında çıkan haberlere göre Real Madrid bu sezon Manchester United ile harikalar yaratan Alejandro Garnacho için harekete geçti.

Haberin detaylarında Real Madrid'in yaklaşık 12 aydır 19 yaşındaki Arjantinli yıldızı izlediği ve sezon sonunda ciddi bir teklif yapacağı da söylendi.

38 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Manchester United formasıyla 38 resmi maça çıkan Alejandro Garnacho bu karşılaşmalarda 7 gol, 4 asistlik skor katkısı sağladı.

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