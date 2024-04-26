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Spor

Real Madrid, gözünü Milan'ın yıldızına dikti

Yaptığı genç yıldız transferler ile adından sıkça söz ettiren Real Madrid son olarak gözünü Milan başarılı oyuncusu Malick Thiaw'ı gözüne kestirdi.

26 Nisan 2024 Cuma 16:34 - Güncelleme:
Real Madrid, gözünü Milan'ın yıldızına dikti
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Son yıllarda geleceğe yönelik yatırımlara yönelen ve başarılı bir profil çizen Real Madrid sıradaki hedefini belirledi.

30 MİLYON EURO

Bild'de yer alan habere göre Real Madrid, Milan'ın genç yıldızı Malick Thiaw'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Real Madrid'in, 22 yaşındaki Alman oyuncu için yaklaşık 30 milyon euroyu gözden çıkardığı ve Milan'ın da nakit ihtiyacı olduğu için bu teklifi kabul etmesi bekleniyor.

Ayrıca Real Madrid cephesinin Malick Thiaw'ın büyük bir potansiyel olduğuna ve gelecek yıllarda kadro için çok değerli bir oyuncu olduğuna inanıldığı da söylendi.

26 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Milan formasıyla 26 resmi karşılaşmaya çıkan Malick Thiaw bu maçlarda 1 asistlik skor katkısı sağladı.

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