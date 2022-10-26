İSTANBUL 20°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Ekim 2022 Çarşamba / 1 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6112
  • EURO
    18,5703
  • ALTIN
    988.758
  • BIST100
    3975.01
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid ilk yenilgisini Leipzig'den aldı
Spor

Real Madrid ilk yenilgisini Leipzig'den aldı

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. haftasında deplasmanda konuğu olduğu Leipzig'e 3-2 yenilerek bu sezonki ilk yenilgisini aldı.

26 Ekim 2022 Çarşamba 00:53 - Güncelleme:
Real Madrid ilk yenilgisini Leipzig'den aldı
ABONE OL

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu karşılaşmasında Real Madrid, Leipzig deplasmanına konuk oldu. İspanyol devi, rakibine 3-2 mağlup oldu ve bu sezon ilk mağlubiyetini aldı.

Karşılaşmada Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Josko Gvardiol, 18. dakikada Christopher Nkunku ve 81. dakikada Timo Werner attı. Real Madrid'in golleri ise dakikada Vinicius Junior ve 90. dakikada penaltıda Rodrygo'dan geldi.

Bu sonucun ardından Leipzig, 9 puana yükseldi. Real Madrid, 10 puanda kaldı.

Grubun son haftasında Leipzig, Shakhtar Donetsk deplasmanına gidecek. Real Madrid, sahasında Celtic'i ağırlayacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.