İSTANBUL 31°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Mayıs 2025 Perşembe / 25 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,8607
  • EURO
    44,2342
  • ALTIN
    4142.05
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid kadrosunda dikkat çeken detay! Yalnızca Modric ve Arda Güler...
Spor

Real Madrid kadrosunda dikkat çeken detay! Yalnızca Modric ve Arda Güler...

Sezonu kupasız geçiren Real Madrid'de ilginç bir detay dikkat çekti. Bu sezon sakatlıklarla boğuşan İspanyol devinde yalnızca Arda Güler ve Luka Modric takımını eksik bırakmadı. İşte detaylar...

Haber Merkezi21 Mayıs 2025 Çarşamba 23:46 - Güncelleme:
Real Madrid kadrosunda dikkat çeken detay! Yalnızca Modric ve Arda Güler...
ABONE OL

Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni ve LaLiga'yı kazanan Real Madrid, bu sezon Mbappe transferine rağmen bütün turnuvalarda başarısız oldu.

Kupasız bitirilen sezona ise futbolcuların sakatlıkları damga vurdu. Daniel Carvajal, Militao, Camavinga sezonu çok önceden kapattı. Sakatlar kervanına son dönemde ise Alaba, Rüdiger, Mendy, Vazquez, Vinicius Jr, Brahim Diaz ve bugün de Endrick katıldı.

Sezon içerinde Rodrygo, Courtois, Lunin, Tchouameni, Mbappe Asencio gibi takımın önemli oyuncuları da sakatlık yaşadı. Bu sezon Real Madrid kadrosunda iki isim sakatlanmadı. İspanyol devinin efsanesi ve kaptanlarından 39 yaşındaki Luka Modric takımdaki süresi azalsa da sakatlık yaşamadı.

Modric gibi sakatlık yaşamayan diğer oyuncu milli futbolcu Arda Güler oldu. Real Madrid'deki ilk sezonunda sakatlıklarla boğuşan 20 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon sakatlık sorunu yaşamadı.

ÖNERİLEN VİDEO

Türkiye'nin gökyüzündeki vurucu gücü! Türk F-16'ları işte böyle görüntülendi

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.