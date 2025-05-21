Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni ve LaLiga'yı kazanan Real Madrid, bu sezon Mbappe transferine rağmen bütün turnuvalarda başarısız oldu.

Kupasız bitirilen sezona ise futbolcuların sakatlıkları damga vurdu. Daniel Carvajal, Militao, Camavinga sezonu çok önceden kapattı. Sakatlar kervanına son dönemde ise Alaba, Rüdiger, Mendy, Vazquez, Vinicius Jr, Brahim Diaz ve bugün de Endrick katıldı.

Sezon içerinde Rodrygo, Courtois, Lunin, Tchouameni, Mbappe Asencio gibi takımın önemli oyuncuları da sakatlık yaşadı. Bu sezon Real Madrid kadrosunda iki isim sakatlanmadı. İspanyol devinin efsanesi ve kaptanlarından 39 yaşındaki Luka Modric takımdaki süresi azalsa da sakatlık yaşamadı.

Modric gibi sakatlık yaşamayan diğer oyuncu milli futbolcu Arda Güler oldu. Real Madrid'deki ilk sezonunda sakatlıklarla boğuşan 20 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezon sakatlık sorunu yaşamadı.