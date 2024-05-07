Real Madrid, Kylian Mbappe için geri sayıma geçti!

Real Madrid, PSG ile ayrılık kararı alan Kylian Mbappe için geri sayıma geçti.

Le Parisien'de yer alan habere göre; PSG, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselse bile Kylian Mbappe'nin kararı değişmeyecek.

REAL'E İMZA ATACAK

Fransız yıldızın yazın Paris'ten ayrılacağı ve Real Madrid'e imza atacağı belirtildi.

FORMA NUMARASI BELLİ

Ayrıca, Kylian Mbappe'nin Real Madrid'de 10 numaralı formayı giyeceği de ifade edildi.

PSG kariyerinde 305 maça çıkan 25 yaşındaki yıldız futbolcu, 255 gol ve 108 asistlik performans sergiledi. Mbappe'nin güncel piyasa değeri 180 milyon euro olarak gösteriliyor.