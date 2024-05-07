İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Mayıs 2024 Salı / 29 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2702
  • EURO
    34,7694
  • ALTIN
    2399.14
  • BIST100
    10336.5
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Real Madrid, Kylian Mbappe için geri sayıma geçti!
Spor

Real Madrid, Kylian Mbappe için geri sayıma geçti!

Kylian Mbappe'nin yaz transfer döneminde Paris Saint-Germain'den ayrılacağı ve Real Madrid'e imza atacağı belirtildi.

7 Mayıs 2024 Salı 19:43 - Güncelleme:
Real Madrid, Kylian Mbappe için geri sayıma geçti!
ABONE OL

Real Madrid, PSG ile ayrılık kararı alan Kylian Mbappe için geri sayıma geçti.

Le Parisien'de yer alan habere göre; PSG, Şampiyonlar Ligi'nde finale yükselse bile Kylian Mbappe'nin kararı değişmeyecek.

REAL'E İMZA ATACAK

Fransız yıldızın yazın Paris'ten ayrılacağı ve Real Madrid'e imza atacağı belirtildi.

FORMA NUMARASI BELLİ

Ayrıca, Kylian Mbappe'nin Real Madrid'de 10 numaralı formayı giyeceği de ifade edildi.

PSG kariyerinde 305 maça çıkan 25 yaşındaki yıldız futbolcu, 255 gol ve 108 asistlik performans sergiledi. Mbappe'nin güncel piyasa değeri 180 milyon euro olarak gösteriliyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.