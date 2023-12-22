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Spor

Real Madrid liderliği geri aldı!

La Liga'nın 18. haftasında Alaves'e konuk olan Real Madrid, rakibini 90+2'de bulduğu golle 1-0 yenerek liderlik koltuğunu Girona'dan geri aldı.

22 Aralık 2023 Cuma 01:45 - Güncelleme:
Real Madrid liderliği geri aldı!
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İspanya LaLiga 18. hafta maçında Real Madrid, deplasmanda Alaves ile karşılaştı.

Mendizorroza'da oynanan maçı Real Madrid 1-0 kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 90+2. dakikada Lucas Vazquez kaydetti.

Real Madrid'de Nacho, 54. dakikada kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Real Madrid'de sakatlığı bulunan Arda Güler, kadroda yer almadı.

Girona'nın puan kaybettiği haftada hata yapmayan Real, puanını 45 yaparak averajla liderlik koltuğunu devraldı. Alaves ise 16 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Real Madrid, Mallorca'yı ağırlayacak. Alaves ise Sociedad'a konuk olacak.

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