Real Madrid Marc Roca için 40 milyon euro'yu gözden çıkardı

Real Madrid'in, Espanyol'un dikkat çeken orta saha oyuncusu Marc Roca'yı transfer etmek istediği öne sürüldü.

Sport'ta yer alan haberlere göre; Espanyol altyapısından yetişen ve 2016'dan beri A takımda forma giyen Roca için Espanyol'un satmaya sıcak bakmadığı ancak Real Madrid'in 40 milyon Euro'luk serbest kalma maddesini ödeyeceği bilgisi verildi.

Real Madrid'in, özellikle Casemiro sakatken veya formsuzken yaşadığı problemlere Marc Roca ile son vermeyi planladığı kaydedildi.

21 yaşındaki Marc Roca, bu sezon 12 La Liga maçının tamamında forma giydi.

(Sporx)